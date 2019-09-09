التصريحات الأولى من عموري عودته من الإصابة

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

عموري

وصف نجم منتخب الإمارات عمر عبدالرحمن "عموري" أجواء الاستعداد لمواجهة "الأبيض" وماليزيا غداً الثلاثاء، في كوالالمبور في مستهل مشواره بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، بالجادة التي أفادت جميع عناصر الفريق.



وأشاد "عموري" بالعلاقة بين اللاعبين وأفراد الجهاز الفني بقيادة مارفيك، فضلاً عن الجهاز الإداري للمنتخب، مشيراً إلى أن المنتخب الوطني أسرة واحدة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وقال: "تعلمنا من الماضي، وهدفنا الآن الفوز في كل مباراة، وسندخل مشوار التصفيات بثقة أكبر وخبرة في التعامل مع كل محطة من محطاته".

وعن استيعاب فكر الجهاز الفني بالنسبة له ولزملائه اللاعبين قال: "مارفيك مدرب متميز حقاً، العلاقة بين اللاعبين والمدرب رائعة وهناك تفاهم كبير بيننا، والجميع في قمة الالتزام داخل وخارج الملعب، وهذه الروح بالتأكيد ستنعكس داخل الملعب، خصوصاً أننا سنتعامل مع كل مباراة بالقطعة ولن نفرط في أي نقطة ولن ندخل أي مباراة إلا بدوافع الفوز".

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وأضاف: "جميع اللاعبين مهتمين بالتحضير للظهور الرسمي الأول للمنتخب، نحن نتحمل المسؤولية، ونطالب الجماهير بالاستمرار في المساندة والدعم لأننا نخوض مشواراً جديداً وبداية جديدة ولدينا وحلم جديد أيضاً، وهذا لن يحدث إلا بالدعم والمساندة للمنتخب والثقة في اللاعبين والجهازين الفني والإداري، لأننا نعمل بكل جدية من أجل إسعاد جمهورنا".

وعن مدى جاهزيته للعودة مجدداً للتشكيلة الأساسية، قال: "أنا جاهز وفي أحسن حال، شاركت في جزء كبير من المباراة الودية الأخيرة في معسكر البحرين، الآن أنا جاهز للمشاركة وتحت أمر الجهاز الفني وأتمنى أن أوفق في العودة كما أتمنى أن يوفق زملائي، سواء لعبت في التشكيلة الأساسية أم لا، فالكل سيقاتل داخل الملعب للبحث عن الـ3 نقاط وبدء مشوار التصفيات بفوز يدفع المنتخب لتقديم الأفضل والمزيد".

وتابع: "الآن أمضينا أسبوع في ماليزيا تقريباً، تلك الفترة كافية لتعود اللاعبين على الأجواء، وأصعب شيء في كرة القدم هي البداية وبإذن الله نحن على قدر المسؤولية".

ومن جهة أخرى وعن الدخول للقاء الغد محملاً بشعور مختلف نظراً لتفوق المنتخب الإماراتي على نظيره الماليزي في نفس التصفيات الماضية بـ10 أهداف نظيفة قال: "المباراة الأخيرة كانت في الماضي، وكرة القدم الآن متطورة ولا يوجد منتخب في آسيا ضعيف، والمنتخب الماليزي سريع ولديه لاعبين أصحاب مهارة وسندخل اللقاء ونحن نحترم المنتخب الماليزي، ونحترم جماهيره المتوقع أن تملأ المدرجات وتنتظر نتيجة إيجابية من منتخبها".

ورداً على سؤال حول الوجوه الجديدة في صفوف المنتخب وما إذا كان لديها الخبرة اللازمة لخوض المشوار منذ البداية قال: "أي لاعب كرة القدم يصل للمنتخب الأول لا يعتبر لاعباً صغيراً أو بلا خبرة، على العكس تماماً، فكل لاعب في صفوف الأبيض لديه الخبرة والقدرة على الظهور بأفضل مستوى والثقة كبيرة بيننا وبين بعضنا البعض، لذلك أتوقع أن يظهر كل لاعب في التشكيلة بمستوى مميز خاصة أن الكل سيلتزم بالتعليمات الفنية".