فضيحة كروية يكشفها فرع حضرموت بتزوير شهادات ميلاد للمنضمين لمنتخب الناشئين

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
كشف أحد مسؤولي فرع اتحاد الكرة بحضرموت، فضيحة كروية من العيار الثقيل، بتزوير شهادات ميلاد اللاعبين القادمين من الأندية والمنضمين لمنتخب الناشئين الوطني، مصدقا عليها من قبل الأحوال المدنية.
وتابع المصدر الذي لم يكشف عن اسمه ان بعض قيادات الاجهزة الفنية والإدارية للفرق الكروية بالأندية، قامت بتزوير شهادات الميلاد لإقناع إدارة المنتخب بلاعبيهم، مما يعد ضررا جسيما حال اكتشاف الاتحاد الدولي لكرة القدم هذا الأمر، بتسبب الحرمان الدولي من أي بطولات.
وأضاف المصدر أنهم تفاجئوا في قيادة إتحاد الفرع بعودة اللاعبين جميع إلى مدينة المكلا وتم التواصل على الفور مع اللجنة الفنية للجهاز الفني للمنتخب واتضح لنا ان عملية التزوير في السن تم اكتشافها بجهاز فحص رنين العظم الذي يتوفر في صنعاء فقط .
وأكد المصدر أن قيادة اتحاد كرة القدم سعت دائما وتسعى بجهودها في توفير كل الاحتياجات التي يجب توافرها لهؤلاء اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار من قبل اللجنة المكلفة من الاتحاد العام برئاسة الكابتن عبدالله باعامر والكابتن شهيم النوبي اللذين بذلا جهد في عملية الاشراف والتقييم في اختيار العناصر المناسبة لسفرهم لصنعاء للالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني .
وحمل المصدر في قيادة اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت المسؤولية كاملة القائمين على الاجهزة الفنية الكروية للأندية التي تم اختيار اللاعبين من قبلهم وحرمانهم من حقهم في تمثيل المنتخب وهو يعد شرف لهم وفخرا لحضرموت بان يكون هناك من يمثلها في المنتخبات الوطنية ويقدمون عطاءات كبيرة على الصعيد الدولي . متمنياً أن لا يتم تكرار هذه الافعال من قبل قيادات الاجهزة الفنية للاندية والعمل بمصداقية مع قيادة فرع الاتحاد واللجنة الفنية والمسابقات في تذليل الصعاب وتسهيل الاجراءات سيما ونحن مقبولون على تنظيم بطولة كروية للفئات العمرية هدفها ليس البحث عن كاس وإنما إعداد فريق متكامل للمنتخب الحضرمي في مختلف الفئات العمرية واكتشاف المواهب التي يجب الاهتمام بها وصقلها .
وقدم المصدر في قيادة اتحاد كرة القدم بالساحل اعتذاره لقيادة الجهاز الفني واللجنة الفنية للمنتخب الوطني للناشئين عن ما وقع من أخطاء في هذا الشأن , لكنه أيضا اكد أن يكون هناك نوعا من الشفافية والمصداقية في عملية اختيار اللاعبين المختارين على مستوى المحافظات اليمنية الجدير ذكره ان المنتخب الوطني للناشئين سيخوض المعسكر الخارجي بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، والتصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس آسيا (تحت 16 عاما) 2020، والتي ستقام منافسات مجموعتها الخامسة في (الدوحة) بتاريخ 18 سبتمبر الجاري، و تضم إلى جانب منتخبنا، منتخبات: (قطر، بوتان، بنغلادش).
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