كاباروس: سيرجيو راموس هو الفائز «المولود»

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

أشاد خواكين كاباروس، المدير الفني لنادي غرناطة، بسيرجيو راموس بعد أن سجل المدافع رقما قياسيا بالمشاركة مع أسبانيا في 167 مباراة دولية ضد جزر فارو.



كان كاباروس مسؤولاً عن إشبيلية عندما خرج راموس من الأكاديمية وكان الثنائي على علاقة جيدة جدًا حتى اليوم.

وقال كاباروس لراديو ماركا عن راموس "إنه فائز مولود وله شخصية عظيمة منذ صغره".

"كان لديه دائما موهبة عظيمة سمحت له بالوصول إلى هذه الأرقام.

"لقد وصل إلى ريال مدريد في سن مبكرة للغاية ، وإذا لم يكن ذلك لشخصيته ووضوح الأفكار لما حقق الكثير [في مسيرته]".

سلم كاباروس راموس أول ظهور له في فريق إشبيلية عام 2004 وأشاد بكفاءته المهنية في هذه السن المبكرة.

وقال كاباروس: "كان جميع مدربي الشباب في إشبيلية يبحثون عن سيرجيو راموس".

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"كان يريد دائمًا اللعب واستمع بانتباه شديد للاعبين الأكبر سناً ، فستراه دائمًا مع محترفين مثاليين مثل بابلو ألفارو أو خافي نافارو أو بيب مارتي.

"ليس من قبيل الصدفة أنه حقق هذا الحد [في مسيرته]."

تعرض راموس لانتقادات متأخرة في ريال مدريد لكن كاباروس لا يعتقد أنه الشخص الوحيد المسؤول عن الركود الأخير للنادي.

وقال "الفوز بكل شيء موجود في الحمض النووي للنادي وسيرجيو راموس هو رمز ريال مدريد."

"لذلك ، من الطبيعي أن يكون التركيز عليه.

"إن جوع سيرجيو راموس للتغلب على كل نوع من الأوضاع يخدمه بشكل جيد في مواجهة نوبات سلبية.

"النقد أمر طبيعي في ريال مدريد ، لكن من وجهة نظري ، فإن المشكلة جماعية أكثر من الفردية فيما يتعلق بسيرجيو."