مدرب هونج كونج: لاعبو إيران في أمان رغم الاحتجاجات

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

كتب وكالات

دعا ميكسو باتيلاينن مدرب هونج كونج لاعبي منتخب إيران إلى عدم الخوف من احتجاجات مناهضة للحكومة في هونج كونج رغم فشل مسعى إيران لخوض مباراة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم غدا الثلاثاء في أرض محايدة.



وفي الأسبوع الماضي رفض الاتحاد الدولي (الفيفا) والاتحاد الآسيوي طلبا من الاتحاد الايراني لنقل المواجهة خارج هونج كونج بسبب احتجاجات تشهدها المدينة منذ ثلاثة أشهر.

لكن مدرب هونج كونج أكد أن منتخب إيران لن يتأثر خلال إقامته هناك.

وقال مهاجم دندي يونايتد وبولتون واندرارز السابق "ما أعلمه أن هونج كونج مكان آمن لأي فريق للقدوم واللعب".

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وتابع "المحتجون لا يستهدفون فرقا تأتي من أجل المنافسات الرياضية. لا توجد أي مشكلة على الاطلاق.

"منتخب إيران سيكون آمنا ويمكنهم الاستعداد هنا بدون أي مشاكل. أعلم بالاحتجاجات لكننا لا نعير انتباها لهذه الأشياء.

نستعد لمهمتنا وننحي المسائل السياسية جانبا".

وشهدت مباريات كان طرفها منتخب هونج كونج في السابق احتجاجات ضد الحكومة الصينية وعاقب الفيفا اتحاد كرة القدم في هونج كونج بغرامة مالية في 2016 بعد أن اطلقت الجماهير صيحات استهجان أثناء عزف النشيد الوطني الصيني.

ولم تمنع تلك العقوبة الجماهير من مواصلة الاحتجاج وتم استهداف النشيد الوطني الصيني في مناسبات تالية.

كما احتج مشجعون أيضا ضد الحكومة خلال مباراة ودية بين مانشستر سيتي وكيتشي من هونج كونج في يوليو تموز ويتوقع المزيد من الاحتجاجات غدا الثلاثاء في المباراة على ملعب هونج كونج.