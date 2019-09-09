أسباب أهمية لويس سواريز في برشلونة 

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

يتمتع إرنستو فالفيردي بأقرب فريق مثالي في برشلونة حيث يمكنه أن يطلب ذلك، فلديه 21 لاعب ومضاعفة في كل موقف تقريبا.



الوحيد من أولئك الذين لم يتم استبدالهم هو لويس سواريز، ولم يوقع النادي بديلاً للرقم 9 وتم وضع الثقة الكاملة فيه.

على الرغم من حقيقة أنه بلغ من العمر 33 عامًا في يناير المقبل، إلا أنه لا يزال جزءًا أساسيًا في صفوف الفريق وهذا ليس جزئيًا بسبب فهمه مع ليونيل ميسي.

سوف يكون سواريز نقطة مرجعية للكتالانيين في الهجوم مرة أخرى هذا الموسم ، وليس هناك نقاش يدور حوله.

هذا يرجع جزئيا إلى قدرته ، ولكن أيضا بسبب عدم وجود منافسة. يمكن للاعبين الآخرين اللعب في المنصب ، لكنهم يؤدون أدوارًا مختلفة.

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بحثوا عن شخص ما خلال نافذة الصيف وكان لوكا يوفيتش المرشح الأول ، لكن لم يتم الاقتراب منهم بجدية.

والنتيجة هي أن فالفيردي يواجه 2019/20 مع رقم واحد فقط للاتصال به.

سجل سواريز 23 هدفا في الموسم الماضي ، 19 منها في لاليغا سانتاندر.

في 2017/18 حقق 31 في جميع المسابقات ، في 2016/2017 حصل على 36 وفي 2015/2016 وصل إلى 59.

لم تنتهِ حملة 2018/19 كما كان متوقعًا له ولا للنادي ، حيث خرج من المباريات النهائية بعد اختياره للخضوع لعملية أخرجته من نهائي كأس كوبا ديل ري ، لكنه ضمّن مشاركته في كأس كوبا أمريكا.

ولكن الآن كل العيون تواجه الأمام. لم يكن سواريز معروضًا للبيع هذا الصيف ، وسيكون مهماً كما كان في أي وقت بالنسبة إلى Blaugrana.