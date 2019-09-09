شكرا لقرائتكم خبر عن الحمدان أول محترفة سعودية تحقق بطولة خارجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله جمعة (الأحساء)

استطاعت المحترفة السعودية في فريق «سوبر سوكر» أحد فرق الدوري البحريني لكرة قدم الصالات منيرة الحمدان، تسجيل اسمها في السجل الذهبي لبطولة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لكرة قدم الصالات فئة البنات، بعد مساهمتها هي وباقي زميلاتها في تحقيق اللقب بعد منافسة من فرق أخرى، وقد ظهرت الحمدان خلال البطولة بمستوى مميز توجت مستواها بإحرازها وصناعتها للعديد من الأهداف.

وعقب اللقاء، تلقت الحمدان إشادة وإعجابا كبيرين من قبل المسؤولين على بطولة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لكرة قدم الصالات فئة البنات، نظير مستواها الكبير ومساهمتها بشكل كبير في تحقيق فريق سوبر سوكر للقب البطولة.

يذكر أن الحمدان تعتبر أول محترفة سعودية في الدوري البحريني لكرة قدم الصالات فئة البنات تحقق لقب بطولة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.