شكرا لقرائتكم نادال يتوج ببطولة أميركا المفتوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول على العالم سابقا بلقبه الرابع في بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) آخر بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الحالي بفوزه على الروسي دانيال ميدفيديف في المباراة النهائية للبطولة مساء يوم الأحد (صباح يوم الاثنين).

وأحبط نادال المصنف الثاني للبطولة مغامرة منافسه الروسي دانيال ميديفيديف المصنف الخامس للبطولة وتغلب عليه 7 / 5 و6 / 3 و5 / 7 و4 / 6 و6 / 4 في المباراة النهائية للبطولة والتي استغرقت أكثر من أربع ساعات.

واللقب هو التاسع عشر لنادال في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى خلال مسيرته الرياضية حتى الآن علما بأنه الثاني له في هذه البطولات بالموسم الحالي حيث سبق للاعب أن توج بلقب فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) في منتصف العام الحالي ليكون الثاني عشر له في رولان غاروس.