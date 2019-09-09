المنتخب السعودي يفتتح مشوار المونديال بمواجهة اليمن

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدأ المنتخب السعودي رحلة التأهل إلى المونديال حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على المنتخب اليمني، في المواجهة التي يحتضنها ستاد البحرين الوطني، في العاصمة المنامة، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.
ووقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه منتخبات اليمن وفلسطين وسنغافورة وأوزباكستان.
وتتأهل المنتخبات المتصدرة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني إلى التصفيات النهائية للمونديال، وإلى نهائيات كأس آسيا 2023.
والتقى المنتخبان في 8 مواجهات سابقة في التصفيات الآسيوية، حيث عرف الأخضر طعم الانتصار في جميع المواجهات.
في حين كان مجموع مبارياتهما في جميع المسابقات والمباريات الودية 20 لقاء، فاز المنتخب السعودي في 19 مواجهة، وتعادلا في مواجهة وحيدة كانت في كأس العرب عام 2002.
وأكمل المنتخب السعودي استعداده للقاء بمعسكر أقامه برفقة مدربه الفرنسي الجديد هيرفي رونار بمعسكر اعدادي في الدمام خاض من خلاله مواجهة ودية وحيدة أمام منتخب مالي وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1.
وبات في حكم المؤكد مشاركة الثنائي فراس البريكان وهتّان باهبري في المواجهة بعد اكتمال تعافيهما حيث تعرض الأول لاصابة الاسبوع الماضي، في حين تعرض الأخير لاصابة خلال مواجهة منتخب مالي الماضية.
وفي المقابل يبحث المنتخب اليمني عن فوزٍ تاريخي على المنتخب السعودي لاسيما وأنه فشل في تحقيق أي انتصار أمام الأخضر خلال مواجهاتهما السابقة.
وبدأ المنتخب اليمني مشواره بالتصفيات يوم الخميس الماضي عقب تعادله أمام مضيفه منتخب سنغافورة 1-1 ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن منتخب فلسطين المتصدر والذي فاز على ضيفه منتخب أوزبكستان 2-صفر يوم الخميس الماضي.
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