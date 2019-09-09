شكرا لقرائتكم إيطاليا تواصل انتصاراتها وتجتاز فنلندا بصعوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترب المنتخب الإيطالي خطوة هامة من التأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، بعدما حقق انتصاره السادس على التوالي، بفوزه الثمين والمستحق 2 - 1 على مضيفه منتخب فنلندا يوم الأحد في الجولة السادسة للمجموعة العاشرة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم بالجولة ذاتها عن فوز أرمينيا 4 - 2 على ضيفتها البوسنة والهرسك، فيما تعادل منتخب اليونان 1 - 1 مع ضيفه منتخب ليختنشتاين.

وواصل منتخب إيطاليا تحليقه في صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، حيث تفوق بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب فنلندا، واحتل منتخب أرمينيا المركز الثالث برصيد تسع نقاط.

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وجاء منتخب البوسنة والهرسك في المركز الرابع بسبع نقاط، وحل منتخب اليونان خامسا برصيد خمس نقاط، وقبع منتخب ليشتنشتاين في قاع الترتيب بنقطة واحدة. وافتتح تشيرو إيموبيلي التسجيل لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 59، قبل أن يتعادل تيمو بوكي لمصلحة فنلندا في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، لكن جورجينيو أعاد التقدم لإيطاليا من جديد، بتسجيله الهدف الثاني للمنتخب الملقب بالأزرق من ركلة جزاء في الدقيقة 79.

ويصعد صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات العشر في التصفيات إلى النهائيات التي ستقام في العام المقبل. من جانبه، استعاد منتخب أرمينيا نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية، عقب فوزه الثمين 4 - 2 على ضيفه منتخب البوسنة والهرسك في وقت سابق.

واتسمت المباراة بالإثارة منذ بدايتها، حيث تقدم منتخب أرمينيا بهدف مبكر عبر نجمه هنريك مخيتاريان في الدقيقة الثالثة، لكن إدين دزيكو أدرك التعادل سريعا لمنتخب البوسنة في الدقيقة 13. وعاد مخيتاريان لهز الشباك من جديد، بتسجيله الهدف الثاني لأرمينيا في الدقيقة 66، قبل أن يتعادل عامر جوجاك لمنتخب البوسنة في الدقيقة 70.

ولم يهنأ الضيوف كثيرا بهدف التعادل، بعدما سجل هوفهانيس هامباردزوميان هدف الفوز لمنتخب أرمينيا في الدقيقة 77، قبل أن تنتهي آمال المنتخب البوسني في إدراك التعادل، بعدما سجل لاعبه ستيبان لونتشار الهدف الرابع لأرمينيا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 90