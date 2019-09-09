شكرا لقرائتكم رودريغو وباكو يتقاسمان رباعية إسبانيا في جرز فارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل المنتخب الإسباني لكرة القدم انطلاقته الرائعة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) بفوزه الكبير 4 - صفر على منتخب جزر فارو يوم الأحد في الجولة السادسة من مباريات المجموعة السادسة والتي شهدت اليوم أيضا فوز رومانيا على مالطة 1 - صفر وتعادل السويد مع النرويج 1 - 1.

وحافظ المنتخب الإسباني (الماتادور) على العلامة الكاملة بتحقيق الفوز السادس على التوالي رافعا رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام المنتخب السويدي الذي انفرد بالمركز الثاني فيما ظل منتخب جزر فارو في المركز السادس الأخير بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة السادسة على التوالي.

في مدينة خيخون الإسبانية، فرض المنتخب الإسباني هيمنته التامة على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى من خلال الاستحواذ شبه التام على الكرة والتمرير المتقن والحصار التام للمنتخب الضيف داخل منطقة الجزاء. وترجم المنتخب الإسباني هذا التفوق التام إلى هدف وحيد في الشوط الأول سجله رودريغو في الدقيقة 13 فيما عاند الحظ الفريق في أكثر من هجمة أخرى خطيرة على مدار هذا الشوط.

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وفي الشوط الثاني، سجل رودريغو الهدف الثاني للماتادور الإسباني في الدقيقة 50 قبل أن يختتم البديل باكو ألكاسير التسجيل بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 89 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي سولنا، باغت المنتخب النرويجي مضيفه السويدي بهدف في الشوط الأول عن طريق ستيفان يوهانسن في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط ولكن المنتخب السويدي انتزع التعادل في الشوط الثاني بهدف سجله إميل فورسبيرغ في الدقيقة 60.

ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى تسع نقاط لكنه ظل في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف المنتخب الروماني. وكان المنتخب الروماني افتتح مباريات هذه الجولة بالمجموعة السادسة في وقت سابق اليوم بفوز ثمين على منتخب مالطة.

واستعاد المنتخب الروماني بعض اتزانه سريعا بعد الهزيمة 1 - 2 أمام نظيره الإسباني يوم الخميس الماضي وانتزع فوزا غاليا 1 - صفر على منتخب مالطة لينعش آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشر من هذه المجموعة إلى النهائيات وتجمد رصيد منتخب مالطة عند ثلاث نقاط في المركز الخامس قبل الأخير بعدما مني بالهزيمة الخامسة على التوالي. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل جورجي بوشكاش الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 47.