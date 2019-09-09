شكرا لقرائتكم بالصور.. استقبال حافل لمارادونا في حفل تقديمه مدرباً لخيمناسيا لا بلاتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حظي أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا، باستقبال أسطوري من جانب الآلاف من الجماهير التي تواجدت في أرضية ملعب "خوان كارميلو زيرييو" الخاص بناديه الجديد خيمناسيا إسغريما لا بلاتا.

ويقود أسطورة الأرجنتين مارادونا فريق خيميناسيا لابلاتا الأرجنتيني لمدة موسم واحد فقط، بعدما أعلن الفريق تعاقده مع بطل مونديال 1986 ووصيف 1990 يوم الجمعة الماضي.

ويحتل فريق خيمناسيا لابلاتا المركز الـ24 والأخير بجدول ترتيب الدوري الأرجنتيني برصيد نقطة واحدة بعد مرور 5 جولات من عمر المسابقة.