الأهلى يضع 3 شروط لـ "كهربا" للتعاقد معه في يناير.. ومرتضى منصور:"لو انت راجل اعملها "

أحمد أبوعقيل

اشترط النادي الأهلي على لاعب الزمالك السابق محمود عبد المنعم كهربا المحترف ضمن صفوف "أفيس" البرتغالي 3 شروط أساسية للتعاقد معه في يناير القادم.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"الوطن سبورت"، إن الهدف الرئيسي من الاتصال باللاعب كان إبلاغه بشروط النادي للتعاقد معه، موضحا أن أولها كان إنهاء خلافاته مع الزمالك والحصول على بطاقته الدولية، بدلا من المؤقتة التي يشارك بها رفقة ناديه البرتغالي، وإنهاء النزاع مع فريقه السابق بشكل نهائي، ويكون ملفه "نظيفا" غير مرتبط بأي خلافات.

وأكد المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إن شرط الأهلي الثاني للتعاقد مع كهربا، كان تركيز اللاعب في مشواره الاحترافي والمشاركة بشكل أساسي رفقة "أفيس"، والمحافظة على مستواه ولياقته الفنية والبدنية.وأخطر مسؤول الأهلي كهربا، كشرط ثالث ضمنيا، أن قرار ضمه سيكون في محل تقييم لفايلر، مع وجود تزكية وفقا للاتفاق سابق بين النادي واللاعب، ويروج أنه السبب الرئيسي وراء خروج اللاعب للدوري البرتغالي.

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وغاب كهربا عن المباريات الافتتاحية لفريقه في الدوري البرتغالي، بسبب عدم إرسال الاتحاد المصري لكرة القدم البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، قبل أن يتقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يطالب من خلالها بإرسال بطاقة دولية مؤقتة لكي يشارك مع فريقه بالموسم الجديد، ولحين انتهاء الأزمة مع نادي الزمالك، وهو ما تمت الموافقة عليه.

مرتضي يتوعد كهربا

شن رئيس نادي الزمالك هجومًا حادًا على محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق السابق، ونادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، بعد تصريحاته الأخيرة وتلميحه بالانتقال للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية أن كهربا خرج في تصريحات تليفزيونية من أجل استفزاز جماهير الزمالك من خلال الحديث على الأهلي وجماهيره، حيث أكد على أن اللاعب حصل من النادي على الكثير من الأموال، مشددًا أنه يتمتلك تسجيلات ومستندات موثقة عن أفعال قام بها.