بعد التتويج بكأس مصر.. الترجي يوجه رسالة إلى الزمالك: نلتقي في السوبر من أجل الزعامة الإفريقية

الموجز

وجه نادي الترجي التونسي رسالة إلى نادي الزمالك بعدما نجح في التتويج ببطولة كأس مصر مساء أمس الأحد عقب فوزه على نادي بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وقال الحساب الرسمي لنادي الترجي التونسي على موقع تويتر: "منافس الترجي التونسي على السوبر الأفريقي فريق الزمالك المصرى يحرز على كأس مصر بعد فوزه الساحق على فريق بيراميدز 3/0 هنيئاً له وللاعبنا السابق فرجانى ساسى، نلتقى فى السوبر من أجل الزعامة الأفريقية إن شاء الله".

وكان الترجي قد فاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، فيما توّج الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعدما تغلب على فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

وكان الزمالك قد واجه فريق الترجي التونسي في 8 مناسبات مختلفة في البطولات الإفريقية، حيث فاز فى 4 مباريات، بينما تغلب الفريق التونسي عليه في لقاء وحيد، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل بينهما.

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بطولة السوبر الإفريقي

تعد مصر هي صاحبة الرقم القياسي تحقيقاً لبطولة السوبر الإفريقي بواقع 9 ألقاب.

ونجح النادي الأهلي في تحقيقها 6 مرات، بينما فاز بها الزمالك 3 مرات.

وكشف رئيس نادي الزمالك، موعد مباراة السوبر بين الأهلي وفريقه لتقام يوم 20 سبتمبر الجاري، مضيفا أن اللقاء سيكون في مصر بنسبة كبيرة.