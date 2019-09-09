اليونان تودع مونديال السلة رغم الفوز على تشيكيا









اسماء السيد - ودعت اليونان ونجمها يانيس أنتيتوكونمبو نهائيات كأس العالم لكرة السلة المقامة في الصين حتى 15 أيلول/سبتمبر الجاري، رغم فوزها في مباراتها الأخيرة في الدور الثاني على تشيكيا بنتيجة 84-77.

وتابع أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين مع فريقه ميلووكي باكس، الدقائق الخمس الاخيرة من المواجهة من مقاعد البدلاء بعد ارتكابه الخطأ الشخصي الخامس منتصف الربع الاخير.

وكانت اليونان المتوجة بفضية مونديال 2006، بحاجة للفوز بفارق 12 نقطة أو أكثر للإبقاء على آمالها في بلوغ الدور ربع النهائي.

ونجحت اليونان بالتقدم بفارق 12 نقطة قبل حوالي سبع دقائق من نهاية اللقاء، الا ان التشيكيين نجحوا في تقليص الفارق قبل أن يخرج "العملاق" اليوناني بالاخطاء الخمسة وبرصيده 12 نقطة، 9 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وأعرب المدرب اليوناني ثاناسيس سكورتوبولوس عن غضبه من الحكام معتبرًا أن يانيس "قد أتى كل يوم ليقاتل على ارض الملعب، ولم يحظ بالاحترام الذي يستحقه، وأتكلم هنا عن الخطأين الثالث والخامس اللذين تحصل عليهما اليوم، لا يمكنك أن تحتسب هكذا أخطاء بحق لاعب مثله".

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من ناحية أخرى، لم يخف سكورتوبولوس فشله وجهازه الفني في الاستفادة بأفضل طريقة ممكنة من امكانات ابن الـ24 عامًا في هذه البطولة "انها المرة الاولى التي يلعب معنا وهو بهذه الحلة (بعد تحقيقه أفضل لاعب في الدوري الاميركي)، لقد بذلنا كل ما في وسعنا في الايام الـ25 الاخيرة...يمكنني القول ربما أننا لم نقم بالخيارات الصائبة. لقد عملنا بجهد لدعمه".

وتحتاج تشيكيا لفوز الولايات المتحدة على البرازيل في وقت لاحق اليوم لبلوغ الدور ربع النهائي.

وحقق المنتخب الاردني الذي ودع النهائيات من الدور الاول، فوزًا معنويًا على السنغال بنتيجة 79-77 في مباريات تحديد المراكز بين 17 و32.

وكان الأردني الاميركي الأصل دار تاكر أفضل مسجل في اللقاء برصيد 34 نقطة و11 متابعة فيما سجل موسى العوضي 18 نقطة.

وهذا الفوز الأول للاردن بعد تسع مباريات خرج فيها مهزوما في نسختي كأس العالم 2010 و2019.