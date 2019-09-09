اختباران سهلان لإنكلترا وفرنسا في تصفيات كأس أوروبا









اسماء السيد - سيعتمد منتخب انكلترا على قوته الهجومية الضاربة في مواجهة كوسوفو العنيدة التي لم تخسر في آخر 15 مباراة لها، عندما يلتقيان الثلاثاء على ملعب سانت ماري في ساوثمبتون في اول لقاء بينهما، في حين من المتوقع الا يواجه المنتخب الفرنسي اي صعوبة في تخطي اندورا المغمورة في التصفيات الأوروبية المؤهلة الى نهائيات عام 2020 من البطولة القارية.

وضرب منتخب "الأسود الثلاثة" بقوة في مبارياته الثلاث الاولى مسجلا 14 هدفا من خلال انتصارات ساحقة على جمهورية التشيك 5-صفر ثم على مونتينيغرو 5-1 فبلغاريا 4-صفر.

وكان نصيب هداف المنتخب وتوتنهام هاري كاين 6 اهداف بينها هاتريك في مرمى بلغاريا رافعا رصيده الى 25 هدفا في 40 مباراة دولية، ورحيم ستيرلينغ مهاجم مانشستر سيتي 4 اهداف بينها هاتريك في مرمى الجمهورية التشيكية.

واعرب مدرب انكلترا غاريث ساوثغيت عن سعادته لامتلاكه هذه القوة الضاربة في خط المقدمة بقوله بعد مباراة بلغاريا "انا سعيد جدا بالنتيجة وتحديدا من مساهمة خط الهجوم التي كانت رائعة".

واشاد ساوثغيت بهداف المنتخب كاين معتبرا اياه قدوة للاعبين الشبان بقوله "لقد توقفنا وتابعنا كيفية تنفيذه لركلات الجزاء خلال الحصة التدريبية لمدة 20 دقيقة تقريبا. يريد ان يمنح نفسه اكبر نسبة من النجاح عندما يقوم بذلك".

واضاف "هذا الامر يمنحنا ثقة عالية عندما تُحتسب لنا ركلة جزاء. انه قدوة لجميع الشبان الذين يتابعونه. يملك عقلية الفوز دائما وهو هداف من طراز عال".

في المقابل اعتبر كاين بان الالقاب اهم من الانجازات الشخصية له وقال في هذا الصدد "بالطبع امر رائع تسجيل الاهداف والحصول على الجوائز الفردية، لكن الاهم هو قيادة المنتخب الوطني الى احراز الالقاب وهذا ما لم ينجح به المنتخب الانكليزي منذ فترة طويلة".

واحرز منتخب الاسود الثلاثة لقبا كبيرا واحدا عندما استضاف كأس العالم عام 1966 بالفوز على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد.

واوضح "ادرك تماما بان جميع زملائي يملكون الرغبة في تحقيق الفوز ببطولة كبرى لكن الجميع تحدث عن هذا الامر على مدى السنوات العشرين الاخيرة ولم نحقق اي شيء".

وتابع كاين الذي ساهم ببلوغ فريقه نصف نهائي مونديال روسيا قبل الاكتفاء بالمركز الرابع "تذوقنا بعض النجاح في مونديال روسيا 2018 لكننا لم نحصل على ما كنا نتمناه لكن يتعين علينا استغلال ذلك حافزا لكأس اوروبا 2020"، علما بأن الدور نصف النهائي والمباراة النهائية مقرران على ملعب ويمبلي في لندن.

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وعلى الرغم من حداثة عهد كوسوفو التي انضمت الى عائلة الاتحاد الاوروبي عام 2015 والى الفيفا بعدها بعام واحد، فان المنتخب حقق عروضا لافتة في الاشهر الاخيرة بدليل عدم خسارته اي من مبارياته الـ15 الاخيرة، ويحتل المركز الثاني متخلفا بفارق نقطة واحدة عن انكلترا علما بانه لعب مباراة اكثر.

-نزهة لفرنسا؟-

في المقابل، يتوقع ان يجري مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان تغييرات عدة على تشكيلته الاساسية التي خاضت المباراة الاخيرة ضد البانيا (4-1) السبت عندما يلتقي اندورا المغمورة ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وكان ديشان واضحا خلال تصريحات ادلى بها لبرنامج "تيلي فوت" على القناة الاولى الفرنسية بقوله "ستكون هناك تغييرات. ارغب في منح الفرصة لاكبر عدد من اللاعبين على مدى المباراتين".

وتشهد المجموعة منافسة حامية الوطيس اذ تتساوى ارصدة ثلاثة منتخبات في الصدارة وهي فرنسا وتركيا وايسلندا مع 12 نقطة، فيما تقبع اندورا في قاع الترتيب من دون اي نقطة من خمس مباريات.

وكان المنتخب الفرنسي فاز ذهابا برباعية نظيفة في اذار/مارس الماضي وكل الدلائل تشير الى انه سيجدد فوزه نظرا للفوارق الفنية بين المنتخبين.

يذكر ان المنتخب الفرنسي بلغ نهائي النسخة الاخيرة التي استضافها وخسر امام البرتغال صفر-1 بعد التمديد قبل ان يعوض من خلال التتويج بكأس العالم في روسيا 2018.

اما البرتغال حاملة اللقب القاري فتحل ضيفة على ليتوانيا متذيلة ترتيب المجموعة الثانية آملة في تحقيق فوزها الثاني تواليا خارج ملعبها على مدى اربعة ايام بعد فوزها على صربيا في بلغراد 4-2 السبت.

وتعول البرتغال على نجم يوفنتوس الايطالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 89 هدفا في 159 مباراة دولية وعلى بعض الوجوه الشابة امثال برناردو سيلفا من مانشستر سيتي وجواو فيليكس جناح اتلتيكو مدريد.

وتتصدر اوكرانيا ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات وتأتي البرتغال في المركز الثاني مع 5 نقاط من 3 مباريات.