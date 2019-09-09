صلاح في المركز السادس.. كم تبلغ قيمة "الهدف" لنجوم بريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أجرت صحيفة "صن" البريطانية إحصائية طريفة تتناول القيمة المادية للأهداف التي يسجلها نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، تبعًا لرواتبهم السنوية، والتي شهدت احتلال المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول وهداف بريميرليج في الموسمين الأخيرين المركز السادس.

وتصدر الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي القائمة، بعدما سجل 13 هدفًا في الموسم المنقضي، لتبلغ قيمة الهدف الواحد مليون و160 ألف جنيه إسترليني.

واحتل البلجيكي إيدين هازار نجم تشيلسي السابق المركز الثاني، حيث سجل 16 هدفًا، لتبلغ قيمة الهدف الواحد 731.250 جنيه إسترليني، قبل رحيله الصيف الماضي لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

وجاء المصري محمد صلاح في المركز السادس من حيث التكلفة الضخمة لكل هدف يسجله لمصلحة فريقه، حيث بلغت قيمة الهدف الواحد 472.727 جنيه إسترليني، فيما احتل زميلع السنغالي ساديو ماني المركز التاسع بقيمة بلغت 236.364 جنيه إسترليني لكل هدف، نظرًا لحصول صلاح على راتب أكبر في ناديه.

وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

1- بول بوجبا: 13 هدفًا (1.160.000)

2- إيدين هازار: 16 هدفًا (731.250)

3- سيرخيو أجويرو: 21 هدفًا (619.048)

Advertisements

4- هاري كين: 17 هدفًا (611.765)

5- رحيم ستيرلينج: 17 هدفًا (550.588)

6- محمد صلاح: 22 هدفًا (472.727)

6- بيير إيميريك أوباميانج: 22 هدفًا (472.727)

8- جيمي فاردي: 18 هدفًا (404.444)

9- ساديو ماني: 22 هدفًا (236.364)

10- كالوم ويلسون: 13 هدفًا (148.571)