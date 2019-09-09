رسميًا.. الجونة يتعاقد مع عموري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي الجونة، مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد مع عمرو عبد الفتاح "عموري" بشكل رسمي في صفقة انتقال حر اليوم، الاثنين.

وينتظم عموري في تدريبات الجونة استعدادا لخوض منافسات دوري الموسم الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠.

ويلعب الجونة مع حرس الحدود مساء غد، الثلاثاء، في نهائي دورة الجونة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

يذكر أن اللاعب خاض عدة تجارب قبل التوقيع لنادي الجونة لعل أمها ارتداء قميص الإسماعيلي وطلائع الجيش وخيطان الكويتي.