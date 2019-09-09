محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن نادي الجونة، مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد مع عمرو عبد الفتاح "عموري" بشكل رسمي في صفقة انتقال حر اليوم، الاثنين.
وينتظم عموري في تدريبات الجونة استعدادا لخوض منافسات دوري الموسم الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠.
ويلعب الجونة مع حرس الحدود مساء غد، الثلاثاء، في نهائي دورة الجونة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.
يذكر أن اللاعب خاض عدة تجارب قبل التوقيع لنادي الجونة لعل أمها ارتداء قميص الإسماعيلي وطلائع الجيش وخيطان الكويتي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. الجونة يتعاقد مع عموري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.