بالصور.. رئيس الزمالك الأسبق يشيد بشيكابالا ورقصته "التاريخية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

حرص ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، على توجيه رسالة لمحمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الزمالك وصانع ألعاب الفريق بعد تتويج الزمالك بكأس مصر.

وحقق الزمالك لقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه بعد الفوز بثلاثية نظيفة على بيراميدز بالمباراة النهائية التي اقيمت بملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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وتألق شيكابالا خلال المباراة، وصنع الهدف الأول، ودخل في نوبة بكاء بعد انتهاء المباراة واثناء احتفالاته مع الجماهير، قبل أن يرقص فرحا برفع كأس مصر.

وكتب ممدوح عباس من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" "شيكابالا الفتى الذهبي للكرة المصرية رد على المشككين برفعة لكأس مصر".

واختتم "أما رقصته بالكأس، فهي رقصة أفريقية تاريخية، تدل على مواهب دفينة، الإبن العزيز، مبروك لكم ولجماهير نادي الزمالك ومحبيه".