جنش لمصراوي: شيكابالا أخبرني قبل المباراة بـ"لقطة القميص"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

أثنى محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على زميله محمود عبد الرازق "شيكابالا"، كما تحدث عن كواليس ارتداء الأخير لقميه خلال مباراة نهائي كأس مصر.

وتُوج الزمالك ببطولة كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه بعدما فاز على بيراميدز بثلاثية دون رد في المباراة التي استضافها ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.

وخلال تصريحات لمراسل الخليج 365 قال جنش: "سعيد بالتتويج ببطولة كأس مصر للمرة السادسة مع القلعة البيضاء".

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وأضاف: "أتوجه بالشكر لشيكابالا بعدما ارتدى قميصي عقب استبداله في مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز".

وتابع: "شيكابالا أخبرني قبل المباراة بهذا التصرف من أجل مساندتي ودعمي بسبب الإصابة".

وأكد جنش أنه لم يتمكن من التواجد في ملعب برج العرب لمساندة الفريق في المباراة النهائية بسبب الإصابة التي يعاني منها بقطع في وتر أكيلس وخضوعه لعملية جراحية في الفترة الماضية.

وأتم جنش تصريحاته قائلًا: "الزمالك بدأ الموسم بقوة وآمل في استمرار الفريق على نفس المستوى في المباريات المقبلة في كافة البطولات من أجل حصد العديد من الألقاب في الموسم الحالي".