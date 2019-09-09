اتحاد الكرة يكشف موعد قرعة الدوري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، الموعد النهائي لمراسم قرعة مسابقة الدوري الممتاز، للموسم الجديد 2019/2020. وانتهى موسم 2018/2019 بشكل رسمي بعدما توج الزمالك بطلا لكأس مصر، بينما كان الأهلي قد سبق وتوج بطلا لمسابقة الدوري الممتاز. وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجراء قرعة الدوري للموسم الجديد، في الواحدة ظهر الخميس المقبل بأحد فنادق القاهرة بحضور مندوبي الأندية الـ18. الجدير بالذكر، أن عمرو الجنايني يرأس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة والتي تم اعتمادها من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بوجود جمال محمد علي وسحر عبدالحق ومحمد فضل وأحمد عبدالله.

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