إدارة المصري توضح حقيقة مفاوضاتها مع "البدري" لخلافة إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري حقيقة مفاوضات النادي البورسعيدي مع حسام البدري وحسن شحاته لخلافة إيهاب جلال مدرب الفريق.

إيهاب جلال أحد المرشحين لتولي المسئولية الفنية لمنتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافير أجيري.

وخلال تصريحات خاصة لمراسل الخليج 365 قال عضو المصري: "إدارة النادي عقدت إجتماع خلال الساعات الماضية من أجل مناقشه عدد من الملفات، ولم يتم مناقشة ملف رحيل ايهاب جلال لأنه حتى الآن لا يوجد أية مستجات بشأنه".

Advertisements

وأضاف: "إيهاب جلال هو المدير الفني للفريق حتى الآن ولم يصلنا أي شيء من اتحاد الكرة بشأن إختياره كمدير فني للمنتخب".

وتابع: "ما يتردد بشأن تواصل إدارة المصري مع حسام البدري وحسن شحاتة لخلافة جلال أمر لم يحدث على الإطلاق".

وأكمل: "نكن كل الاحترام لكل الأسماء ولكن كيف نتفاوض مع مدربين والفريق متواجد به مدير فني".

وأتم قائلًا: "الفريق يستعد حاليًا للسفر إلي تنزانيا يوم الأربعاء المقبل استعدادا لأول مواجهات الفريق في بطولة الكونفدرالية".