وزير الرياضة يشهد مؤتمر انطلاق النسخة الثانية من مهرجان إبداع لمراكز الشباب

شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤتمر الإعلان عن النسخة الثانية من مهرجان إبداع لمراكز الشباب، والذي يأتي تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بحضور ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعدد كبير من الإعلاميين والفنانين، وأعضاء لجان تحكيم المهرجان.

وفي كلمته قال وزير الشباب والرياضة، بأننا اليوم نشهد الإعلان عن النسخة الثانية من مهرجان إبداع لمراكز الشباب، والابداع هنا يمثل جزءاً كبيراً من كل المنابر العلمية على مستوى العالم، فكان لزاما على وزارة الشباب والرياضة التطلع إلى تطوير مراكز الشباب بشكل إبداعي حتى يكون لها دور كبير في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، فكانت

لنا رؤية بعمل مسابقة لاكتشاف المواهب من أوساط الشباب في المدن والقرى والنجوع من خلال مراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن المؤتمرات الشبابية التى تقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، كان لها دور كبير في تطوير التفكير الإبداعي لدى الشباب من خلال اللقاءات المباشرة بالسيد رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن مهرجان إبداع مراكز الشباب جاء بناءا على رؤية القيادة السياسية.

وأوضح أن إبداع لمراكز الشباب والذي يأتي تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يتضمن عدداً من الأنشطة الإبداعية والثقافية والرياضية، مؤكدا على

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نجاح النسخة الاولى التى أطلقت مواهب متميزة تم تقديمها للمجتمع.

وفي المقابل أعرب ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم عن سعادته بهذا التعاون الكبير بين وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة أخبار اليوم، والتي تنطلق من خلال رعاية مهرجان إبداع لمراكز الشباب في نسخته الثانية، مؤكدا أن هذا المهرجان هو رؤية لمشروع الدولة المصرية الحديثة، مشيرا إلى أن الدولة تسعى حاليا من خلاله الى رفع ودعم قواعد الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والاجتماعي.

وأضاف أن الدولة تسعى للتطوير والتنمية فهنا نتحدث عن بناء الإنسان المصري، وهذا ما يهتم به مهرجان إبداع مراكز الشباب من خلال المسرح، السينما، الفنون التشكيلية الصناعات الحرفية.

الجدير بالذكر ان جوائز المهرجان تبلغ 2,5 مليون جنيها ،ويبلغ عدد المتسابقين على مستوى المحافظات 12 الف متسابق كما يصل عدد المتسابقين فى المرحلة النهائية الى 4 آلاف متسابق .