"أديني رجعلتك".. شيكابالا ملك القلعة البيضاء يعود لحبيبته الدائمة

تصدر نجم نادي الزمالك، محمود عبد المنعم "شيكابالا"، مؤشرات البحث علي موقع جوجل، في مصر والسعودية، وذلك عقب انتهاء مباراة فريقه أمام بيراميدز، في نهائي كأس مصر، الذي انتهى بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة، وأجواء الاحتفال لحظة رفع الكأس.

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محمود عبد الرازق، أكثر اللاعبين شعبية، في صفوف القلعة البيضاء، والمعشوق لدي جماهيره، توغل في صفوف الفريق بلقب شيكابالا، إلا أن الجماهير تفضل لقب

الفهد الأسمر "الاباتشي"، كما نال كـ"أفضل لاعب في مصر" في الكثير من الاستفتاءات الرسمية والودية في مناسبات ومواسم كروية مختلفة.

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بدأ شيكابالا مسيرته الكروية بفريق الناشئين بنادي الزمالك حتى أنضم للفريق الأول فيه، وانضم لصفوف كل من نادي باوك اليوناني ونادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وانتقل على سبيل الاعارة لصفوف

كل من الوصل الإماراتي والإسماعيلي والرائد السعودي، وأخيراً إلى نادي أبولون سميرني اليوناني، ليعود منذ بداية الموسم إلي صفوف الزمالك.

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استطاع الاباتشي، في تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة، خلال أربع مباريات منذ عودته، ليؤكد لجميع المثل الشعبي الذي يقول:" الدهن في العتاقي"، والذي يدل علي الحنكة المصاحبة بالخبرة والقوة، والنجاح والإرادة، التي توج بالنضوج الكروي.

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علي الجانب الأخر، وصف النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، و"تويتر"، لحظة احتفال شيكابالا ورفع كأس مصر بالمشهد السينمائي، وفيما يلي نرصد أبرز ما نشر عن شيكابالا عقب المباراة.