الخميس.. إجراء قرعة الدوري الممتاز

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إجراء قرعة بطولة الدوري الممتاز موسم2019-2020 في الساعة الواحدة ظهر الخميس المقبل، وذلك بقاعة اوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، في حضور مندوبي الأندية الثمانية عشر. الواحدة ظهر الخميس المقبل، وذلك بقاعة اوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، في حضور مندوبي الأندية الثمانية عشر. ومن المقرر أن تنطلق الجولة الأولى بمسابقة الدوري الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري.

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