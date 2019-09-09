صور.. مركز علاج طبيعي يكرم ابطال دورة الألعاب الأفريقية

قام مركز فيزيك للعلاج الطبيعي والتأهيل الرياضي، بتكريم أبطال وبطلات دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة والتي حصدت مصر لقبها، في إطار احتفالات المركز باليوم العالمى للعلاج الطبيعي. وشهد التكريم الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور ابراهيم آمين عضو مجلس إدارة اللجنة، والقائم بأعمال المدير التنفيذي. وقال رئيس مجلس إدارة فيزيو كير، يوسف عبد اللطيف، أن هذا التكريم يأتي لدعم أبطال مصر، علي مجهوداتهم، وتألقهم الدائم لرفع إسم وشأن اللطيف، أن هذا التكريم يأتي لدعم أبطال مصر، علي مجهوداتهم، وتألقهم الدائم لرفع إسم وشأن الرياضة المصرية والعربية مؤكدا أن الدعم لن يتوقف على هذا التكريم، وإن مركز فيزيك سيقوم في المستقبل بمذيد من الدعم للرياضة المصرية، وهذا هو واجب المركز في ظل التعاون المثمر الدائم بين مصر والسعودية. وحضر التكريم اللاعبة ميار الشرقاوي بطل سلاح الشيش، واللاعبة ضحي مصطفي بطلة الريشة الطائرة، واللاعب جمال عبد الناصر بطل المصارعة الرومانية، واللاعبة نعمة السيد وشيماء خلف أبطال رفع الأثقال، واللاعبة كاريمان كمال بطلة الجودو. وقام اللاعبين بإجراء قياسات بدنية، والاطمئنان على مستويات اللياقة البدنية لديهم علي هامش التكريم، كما قدم المركز لهم كارت التخفيض الذهبي ورعاية طبية لابطال مصر.



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