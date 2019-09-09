النصر السعودي يفاجأ الجميع وينوي الاستغناء عن نورالدين مرابط

ينوي نادى النصر السعودى الإستغناء عن نور الدين مرابط صانع ألعاب الفريق ونجم المنتخب المغربي، للحصول على خدمات سلمان المؤشر لاعب خط وسط فريق أهلى جدة السعودى فى صفقة تبادلية على سبيل الإعارة حتى فترة الانتقالات الشتوية فقط

وقال منصور بن مشعل المتحدث الإعلامي بنادي أهلي جدة خلال

تصريحات تليفزيونية، إن أحمد الصائغ رئيس الأهلي أكد أنه تلقى اتصالات من أحد المسؤولين بنادي النصر، عرضت عليه انتقال المؤشر للنصر مقابل التنازل عن خدمات نور الدين مرابط للأهلي .وأضاف : "تلقيت اتصالا بعد ذلك من عبدالرحمن الحلافي عضو القائمة الذهبية بالنصر طلب مني خلاله ضم اللاعب سلمان المؤشر في موسم الانتقالات الشتوية القادم، مقابل بعض اللاعبين من النصر لا أذكرهم الآن ، لكن عرضت الأمر على الكرواتى برانكو إبفانكوفيتش المدير الفنى لاهلى جدة الذى رفض التفريط فى المؤشر.

جدير بالذكر أن نور الدين مرابط انتقل لنادي النصر بعد خروج منتخب أسود الأطلسي من كأس العالم 2018 بروسيا.