يواجه منتخب كرواتيا نظيره إذرييجان مساء اليوم الإثنين، على ملعب "باكسيل أرينا" معقل إذربيجان، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الخامسة، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية " يورو " 2020.
ويتصدر منتخب كرواتيا جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط ، بينما يتذيل إذربيجان المجموعة بدون أى رصيد من النقاط.
وتقام مباراة المنتخب الكرواتي أمام نظيره إذرييجان فى تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر ، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الثامنة بتوقيت أبو ظبي .
وستذاع بشكل حصري عبر قناة " BEIN SPORT HD 1 "، بتعليق حسام الدمسيس.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة كرواتيا و إذرييجان و القنوات الناقلة لتصفيات يورو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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