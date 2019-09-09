موعد مباراة كرواتيا و إذرييجان و القنوات الناقلة لتصفيات يورو 2020

يواجه منتخب كرواتيا نظيره إذرييجان مساء اليوم الإثنين، على ملعب "باكسيل أرينا" معقل إذربيجان، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الخامسة، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية " يورو " 2020

ويتصدر منتخب كرواتيا جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط ، بينما يتذيل إذربيجان المجموعة بدون أى رصيد من النقاط

وتقام مباراة المنتخب الكرواتي أمام نظيره إذرييجان فى تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر ، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الثامنة بتوقيت أبو ظبي .

وستذاع بشكل حصري عبر قناة " BEIN SPORT HD 1 "، بتعليق حسام الدمسيس.