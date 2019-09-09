5 مواجهات نارية تنتظر ليفربول في سبتمبر الجاري

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف لدى صفوفة المصري محمد صلاح، العديد من المباريات خلال شهر سبتمبر الجاري في مختلف البطولات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي .

مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي"البريميرليج"..

يستضيف ليفربول نظيره نيوكاسيل يونايتد على ملعب آنفيلد يوم السبت المقبل الموافق 14 سبتمبر.

و تسعى كتيبة الإلماني يورجن كلوب لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الخامس والوصول للنقطة رقم 15 لتحقيق العلامة الكاملة.

ويخوض الريدز مواجهتين خارج الديار الأولى أمام تشبلسي يوم 22 سبتمبر والثانية أمام شيفيلد يونايتد يوم 28 سبتمبر.

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مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا..

يبدأ حامل اللقب مشوار الدفاع عن لقبه بخوض دور المجموعات ضمن فرق المجموعة الخامسة بجانب نابولي وسالزبورغ وجينك.

ويحل الريدز ضيفًا على نابولي الإيطالي يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر، ملعب سان باولو.

كأس رابطة الأندية الإنجليزية " كاراباو"..

يبدأ الريدز البطولة هذا الموسم من الدور الثالث، بمواجهة فريق ميلتون كينيز دونز، وتقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر.