التايكوندو يطير إلى اليابان للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى

غادرت ظهر اليوم بعثة منتخب مصر للتايكوندو مطار القاهره الدولي متوجهة إلى اليابان للمشاركة في الجائزة الكبرى للتايكوندو في الفترة من 13 الي 15 سبتمبر في مدينة شيبا اليابانية. مدينة شيبا اليابانية. ويترأس البعثة إيهاب جابر رئيس اللجنة الفنية وعضو مجلس الاتحاد المصري للتايكوندو ويقود الفريق فنيا تامر صلاح مدرب منتخب مصر للتايكوندو وتضم بعثه المنتخب اللاعبين سيف عيسي وروان رفاعي ونور حسين . ويلتحق بالبعثة متجهين الى طوكيو من صربيا البطلة الاوليمبية هداية ملاك ورضوي رضا نظرا لتواجدهم بمعسكر صربيا للتايكوندو . مدرب منتخب مصر للتايكوندو وتضم بعثه المنتخب اللاعبين سيف عيسي وروان رفاعي ونور حسين . ويلتحق بالبعثة متجهين الى طوكيو من صربيا البطلة الاوليمبية هداية ملاك ورضوي رضا نظرا لتواجدهم بمعسكر صربيا للتايكوندو .

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