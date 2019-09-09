ريال مدريد يتوصل بجديد الحالة الصحية لنجمه يوفيتش

أكد خوسيه لويس سانشيز، الصحفي الإسباني الشهير والمُقرب من نادي ريَال مدريد الإسباني، أن النادي الملكي توصل بجديد الحالة الصحية للمهاجم الصربي لوكا يوفيتش، إذ أشارت التقارير التي توصل بها النادي إلى أنه لا يُعاني من الإصابة وسيبقى في معسكر منتخب بلاده.
وقال خوسيه لويس سانشيز في النشرة الإخبارية لبرنامج “خوجونيس” على قناة “لاسيستا” :” لوكا يوفيتش لا يُعاني من الإصابة .. وسيبقى رُفقة المنتخب الصربي”.
وأضاف الصحفي المقرب من النادي الملكي :” لوكا يوفيتش بإمكانه أن يلعب رفقة منتخب بلاده، يوم غد، أمام الليكسومبورغ”.
يُذكر التقارير الإعلامية كانت قد أكدت، يوم أمس، تعرض مهاجم ريَال مدريد يوفيتش للإصابة وسيضطر للخروج من معسكر منتخب بلاده.
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