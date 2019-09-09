مارادونا :” لقد عَلمت ميسي تسديد الركلات الثابتة”

أكد دييجو أرماندو مارادونا، النجم الأسطوري لكرة القدم العالمية والأرجنتينية، أنه ساهم بشكل كبير في تلقين قائد ونجم برشلونة ليونيل ميسي تسديد الركلات الثابتة، وذلك خلال إشرافه على تدريبه في “التانجو” الأرجنتيني.

وخلال تقديمه مُدربا جديدا لنادي خيمنازيا لابلاتا بالأرجنتين، صرح دييجو أرماندو مارادونا قائلا:” خلال إشرافي على تدريب المُنتخب الأرجنتيني في كأس العالم بجنوب إفريقيا 2010، كان ليونيل ميسي دائما آخر من يُنهي التداريب ويُحاول دائما تسديد الركلات الثابتة”.

وكشف مارادونا عن حديث دار بينه وبين قائد برشلونة ليونيل ميسي، مُشيرا إلى النصيحة التي قدمها له لكي يصل إلى النجاح الباهر في تسجيل الركلات الثابتة.

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وقال مارادونا :” سألني ميسي عن طريقة تنفيذ الركلات الحرة، وأخبرته بأن يضرب الكرة من مُنتصفها، وقال لي بأنه يضربها بتلك الطريقة لكنه لا ينجح في تسجيلها”.

وأضاف :” طلبت منه أن يُواصل التسديد بنفس الطريقة ويتدرب جيدا دون ملل .. وها هو الآن لا يُخطئ أبدا”.