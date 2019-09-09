كيف ساعد كلوب البايرن في ضم كوتينيو ؟

كشف المُدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، عن حقيقة مُساعدته النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو في الانتقال إلى صفوف نادي بايرن ميونيخ، مؤكدا في الوقت ذاته، أن عودة البرازيلي إلى الريدز كانت مستحيلة.

وصرح يورجن كلوب لصحيفة “بيلد” الألمانية قائلا :” كوتينيو لاعب من مستوى عالمي، إنه صفقة جيدة لنادي بايرن ميونيخ وكذلك للدوري الألماني”.

وأضاف المُدرب السابق لنادي بوروسيا دورتموند الألماني قائلا:” شخصيا أخبرت كوتينيو بأن اللاعب في بايرن ميونيخ سيناسبه”.

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أما بخصوص الأخبار التي ربطت كوتينيو بالعودة إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي، رد عليها المدرب الألماني قائلا :” عودته إلى الريدز كانت مستحيلة .. لم نملك المال الكافي لشراء كوتينيو من برشلونة”.

وكان كوتينيو قد انتقل إلى برشلونة قادما من ليفربول في صفقة قياسية قدرت حينها بقيمة 160 مليون يورو.