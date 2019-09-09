صحيفة “إل باييس” | تركي آل الشيخ أحدث ثورة في ألميريا

يَعيش نادي ألميريا الإسباني حدثا تاريخيا، في الموسم الكُروي الحالي، بعدما أضحى مملوكا بنسبة كبيرة من طرف تُركي آل الشيخ، الذي يحاول تحقيق صعود النادي إلى دوري الدرجة الأولى بإسبانيا في الموسم المقبل.

وعنونت صحيفة “إل باييس” بالبند العريض .. “تُركي .. الشيخ الذي أحدث ثورة في ألميريا”، مُشيرة إلى الأموال الكبيرة التي صرفها الشيخ السعودي في الانتقالات.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن نادي ألميريا صرف حوالي 17 مليون يورو في الميركاتو الصيفي الماضي، ليفوق بذلك ما صرفته ثمانية أندية في الدرجة الأولى بإسبانيا “الليغا”.

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وبعد مرور أربع جولات في دوري الدرجة الثانية بإسبانيا، يحتل نادي ألميريا المركز الثاني مُناصفة مع ريال سرقسطة برصيد عشر نقاط.

وحقق نادي ألميريا الإسباني الفوز في الجولة الماضية في الديربي أمام مضيفه ملقة، وقام تركي آل الشيخ بتهنئة اللاعبين عبر الهاتف، وحفزهم على مواصلة تحقيق النتائج الجيدة.