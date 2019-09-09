رياضة | ريال مدريد يستقر على صفقته القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستقر على صفقته القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بريطانية أن ريال مدريد قرر التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام في الصيف المقبل في حالة تجديد بول بوجبا لعقده مع مانشستر يونايتد.



وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن كريستيان إريكسن قد يصبح قادرًا على الرحيل مجانًا لأن عقده ينتهي في عام 2020.



وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن ريال مدريد يخطط للمنافسة على ضم النجم الدنماركي البالغ من العمر 27 عامًا، حيث ينافسه على ضمه جاره اللدود أتلتيكو مدريد الذي يخطط لضمه في صفقة مع دخوله الستة أشهر الأخيرة من عقده مع توتنهام.



وأكدت ديلي ميل أن مانشستر يونايتد على استعداد لدفع مبلغ لصانع الألعاب في يناير المقبل ولكنها ألمحت أن إدارة الشياطين الحمر سيصرف نظرها عنه إذا التزم بول بوجبا ووقع على عقد جديد.

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وقال إريكسن خلال حديثه إلى وسائل الإعلام الدنماركية أثناء فترة التوقف الدولي ابرزتها صحيفة ديلي ميل :"أتمنى أن أقرر مثلما هو الحال في مدير كرة القدم لكن للأسف لا أستطيع ذلك".



وأضاف :"بالنسبة لي، أنا لا أستطيع التكهن بمستقبلي. لقد شاركت الآن لسنوات عديدة، حيث كان هناك الكثير من الشائعات كل عام لكن من الواضح أن الشائعات كانت أكثر انتشارًا هذا العام لأن عقدي على وشك الانتهاء. لقد قيل الكثير عني".



واختتم إريكسن تصريحاته قائلاً : "كان ينبغي علي النظر إلى المنازل في مدريد (وفقًا للتكهنات) لكن يجب أن أكون صادقًا وأقول إن كل ما يكتب لا يزعجني على الإطلاق".