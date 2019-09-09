رياضة | التاريخ يقف بجانب المنتخب السعودي قبل مواجهة اليمن في تصفيات المونديال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التاريخ يقف بجانب المنتخب السعودي قبل مواجهة اليمن في تصفيات المونديال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض المنتخب السعودي مباراته الرسمية الأولى تحت قيادة مدربه الفرنسي الجديد هيرفي رينارد، وذلك عندما يلتقى الأخضر مع المنتخب اليمني، في أول جولات التصفيات الأسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 فى قطر وكأس آسيا 2023، مساء غدًا الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة.

يذكر أن منتخب السعودية كان قد لعب مباراة ودية وحيدة تحت قيادة رينارد، منذ وصوله إلى منصب القيادة الفنية في منتخب السعودية، وكانت أمام مالي يوم الخميس الماضي، وأنتهت بالتعادل الإيجابي 1-1؟

مجموعة السعودية في التصفيات:

وكانت قرعة التصفيات قد أوقعت المنتخب السعودي، في المجموعة الرابعة، وهي مجموعة متوازنة بعض الشيء، بجانب منتخبات أوزبكستان، فلسطين، اليمن، سنغافورة، ويبدأ المنتخب السعودي مشواره بمواجهة اليمن، ثم يلعب في الجولة الثانية مع منتخب سنغافورة، وبعد ذلك سيلعب السعوديون مع فلسطين يوم 15 أكتوبر المقبل، وبعدها بشهر يلعب المنتخب السعودي المباراة الأخيرة في ذهاب دور المجموعات أمام منتخب أوزبكستان يوم 14 نوفمبر المقبل.

تاريخ مواجهات السعودية واليمن:

وبالحديث عن تاريخ مواجهات المنتخبين السعودي واليمني، فإنهما قد لعبا سويًا 18 مباراة في كافة البطولات، فاز منتخب السعوية ب 17 مباراة، وتعادل في مباراة واحدة، ولم تخسر السعودية أي مباراة في تاريخها أمام اليمن، وكذلك سجلت السعودية 40 هدف في شباك اليمن، وسجل المنتخب اليمني ثلاث أهداف فقط في شباك السعودية.

الجدير بالذكر، أن مباراة السعودية واليمن هي الأولى بالنسبة للأخضر في تصفيات المونديال، ولكنها المباراة الثانية بالنسبة لمنتخب اليمن، حيث لعبت اليمن مباراة أمام سنغافورة وتعادل بهدفين لكل فريق، تحصل على أولى النقاط في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وكذلك كاس آسيا في الصين 2023.