رياضة | آرسين فينجر يُفجر مفاجآة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آرسين فينجر يُفجر مفاجآة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر المدرب الفرنسي أرسين فينجر مفاجآة عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد إقترابه من الرحيل من برشلونة.

وأوضح فينجر عن مدى قرب أرسنال من التعاقد مع ليونيل ميسي من برشلونة في عام 2003.

لقد أحضر الجانرز اللاعب سيسك فابريجاس من العاصمة الكاتالونية في العام نفسه ، ويأسف فينجر لعدم الاستمرار في إبرام صفقة لتوقيع ميسي أيضًا.

وقال فينجر في تصريحاته لـ beIN Sports: "نأسف للحياة ، كما تعلمون لا يوجد سوى عمل غير متوقع في الحياة وهذا جزء كبير منه.

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وأضاف:" لقد كنا في مناقشات مع ليونيل ميسي عندما اشترينا فابريجاس لأن ميسي لعب معه في فريق واحد".

وتابع :"يمكنك أن تدرك في بعض الأحيان الفرق الشبابية الرائعة التي اعتدت أن تلعبها عندما تكون ناديًا مثل برشلونة".

واختتم فينجر: "في نفس الفريق، ميسي جيرارد بيكيه وفابريجاس جاء بيكيه وفابريجاس إلى إنجلترا وميسي بقي في إسبانيا "لقد كنا مهتمين به ، لكنه كان لا يمكن المساس به في ذلك الوقت".