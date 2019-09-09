رياضة | رد فعل جنش على "لفتة" شيكابالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد فعل جنش على "لفتة" شيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مكالمة هاتفية مع شيكابالا زميله بالفريق بعد نهاية مباراة بيراميدز بالأمس في نهائي كأس مصر.

وتغلب الزمالك على بيراميدز بثلاثية نظيفة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

وأجرى المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك، تبديل خلال أحداث الشوط الثاني وأخرج "شيكابالا"، ليقوم الأخير أثناء تواجده على مقاعد البدلاء، بإرتداء قميص "جنش" الغائب بسبب الإصابة التي يعاني منها بقطع في وتر أكيلس.



وأجرى "جنش" مكالمة مع "شيكابالا" عقب المباراة، ووجه له الشكر خلالها على هذه اللافتة التي أثرت فيه معنوياً بشكل كبير.



ويرتبط الثنائي بعلاقة وصداقة قوية حيث يعتبر جنش أكثر المؤيدين لعودة الفهد الأسمر من الأساس إلى صفوف نادي الزمالك ويضع ثقة كبيرة على قدراته وإمكانياته.

Advertisements