رياضة | برشلونة يجهز إقالة "فالفيردي" وهذا هو البديل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يجهز إقالة "فالفيردي" وهذا هو البديل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس نادي برشلونة الإسباني إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق بعدما جنى 4 نقاط من 3 مباريات في الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن إدارة برشلونة تنوي إقالة فالفيردي إذا تم خسر أي مباراة جديدة في الدوري الإسباني.

وتفاضل إدارة برشلونة بين الهولندي إريك تين هاج مدرب أياكس أمستردادم وروبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا ورونالد كومان مدرب منتخب هولندا والفرنسي لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق لخلافة فالفيردي.

ويواجه فريق برشلونة موقعة صعبة مع فالنسيا يوم السبت المقبل أمام فالنسيا وهي المباراة التي قد تؤدي لرحيل فالفيردي حال خسارتها.

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صدمة أخرى في برشلونة

وتلقى جمهور برشلونة صدمة كبيرة في جوسيب بارتوميو رئيس النادي حول بقاء ليونيل ميسي والتعاقد مع نيمار داسيفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ولوح رئيس برشلونة لإمكانية رحيل ليونيل ميسي في 2020 قائلًا لقناة النادي الرسمية: "وقعنا عقدا مع ميسي منذ سنتين لمدة أربع سنوات ويمكنه مغادرة برشلونة قبل الموسم الأخير في 2020-2021، أو اعتزال كرة القدم أو اللعب في المكان الذي يريده">

ووفقًا لتصريحات رئيس برشلونة يصبح من حق ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات السير على خطى زميليه السابقين أندريس إينيستا وتشافي المنتقلين إلى اليابان وقطر بعد مسيرة زاخرة في برشلونة وإن كان الأقرب العودة إلى فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني الذي بدأ فيه مسيرة الكرة والذي أعلن أنه يرغب ختام حياته الكروية به بعد أن كان قدد جدد عقده حتى عام 2021، وبموجب الشرط الجزائي فإن أي مشتر عليه أن يدفع مبلغًا لا يقل عن 821 مليون دولار لشراء ميسي في أوروبا ولكن الانتقال إلى فريق غير أوروبي سيكون مجانًا