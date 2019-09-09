رياضة | عماد متعب يثير أزمة في الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد متعب يثير أزمة في الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت أنباء عن ترشيح عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق للعمل ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني في الفترة القادمة.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبوريدة إقالة خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة عقب خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية على يد جنوب إفريقيا بدور الستة عشر بالبطولة التي أقيمت على أرض مصر وتوج بها منتخب الجزائر.

وتعكف اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني هذه الأيام على دراسة أكثر من اسم لتولي تدريب المنتخب الوطني في الفترة القادمة قبل الارتباطات الرسمية في شهر نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى أفراد الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد المنتظر للفراعنة خلفًا للمدرب المكسيكي خافيير أجيري.

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وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن هناك حالة من الانقسام داخل اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، بسبب مقترح تواجد عماد متعب، نجم النادي الأهلي سابقًا، في تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، المزمع الإعلان عنه خلال الأيام القيلية المقبلة.

ويرفض أحمد عبد الله، وجمال محمد علي أعضاء اللجنة، فكرة وجود عماد متعب، في جهاز المنتخب، نظرًا لعدم امتلاكه أي خبرات تدريبية

وتناقش اللجنة الخماسية، في الوقت الحالي ملف الجهاز الفني الجديد للفراعنة، خلفًا لجهاز المكسيكي خافيير أجيري.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتنافس على تدريب المنتخب الوطني في الفترة القادمة كلًا من حسن شحاتة المدير الفني السابق للفراعنة والفائز بثلاث بطولات إفريقية مع الفراعنة أعوام 2006و2008و2010، وإيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، وحسام البدري المدير الفني السابق لفريق النادي الأهلي.