رياضة | بلدية المحلة يستضيف جمهورية شبين ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلدية المحلة يستضيف جمهورية شبين ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة بقيادة كرم جابر خوض مباراة ودية يوم الخميس المقبل مع فريق جمهورية شبين على ملعب البلديه بدلا من مباراة المريخ البورسعيدي التي كان من المقرر لعبها في نفس التوقيت على ملعب المريخ.

ويلتقي البلدية يوم ١٧سبتمبر مع القناة على ملعب البلدية في إطار استعدادات الفريقين لبدء مسابقة القسم الثاني.

وكان بلدية المحلة قد خاض ثلاث مباريات قوية خارج ملعبه خلال ٤ أيام مع الترسانة يوم ٤ سبتمبر بالقاهرة وانتهت بالتعادل السلبي ثم لعب يوم ٦سبتمبر مع الإسماعيلي بالإسماعيلية وانتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف ويوم٧ سبتمبر التقي بالمصري البورسعيدي بورسعيد وفاز المصري بهدفين نظيفين.

وحصل اللاعبون على راحة لمدة ٤٨ ساعة قبل العودة للتدريبات على ملعب البلدية استعدادا لاستئناف المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد لبداية المسابقة أوائل أكتوبر المقبل.

وأشاد جابر المدير الفني للبلدية بالمباريات الودية الاخيره وانه وضع يده على بعض الاخطاء لتداركها الفتره المقبله وان الانسجام والتجانس بدء يظهر بين اللاعبين وان الفتره المقبله ستشهد تحسن كبير في الفريق حتى يدخل اللاعبين بداية الدوري بصوره قويه.

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وكان بلدية المحله قد خاض ست مباريات وديه امام الشهداء والمطاحن وانتهت بفوز بلدية المحلة بهدفين نظيفين والثالثه امام طنطا وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق فوز على الزرقا بثلاثه أهداف مقابل هدفين وأمام الترسانه وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي. وأمام الاسماعيلي وانتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف. وأمام المصري البورسعيدي وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

تعاقد الفريق مع العديد من الصفقات المميزه في الأماكن الخاليه التي يحتاجها الفريق من أجل تدعيم الفريق في المنافسه على الصعود للدوري الممتاز وهم:

محمد جمال مدافع أيسر الجزيره حسام زين مدافع ايمن الجونة، ومحمد مسعد صانع العاب بتروجيت، وعبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات، وأحمد وفائي لاعب وسط فاركو ابراهيم فاضل مدافع نادي مصر، واسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي احمد رفعت (ريفو) صانع العاب الجزيره المطروحي.

وكان مجلس إدارة البلديه قد تعاقد مع كرم جابر لاعب الاسماعيلي السابق والمدير الفني لاندية الجزيره والحمام المطروحي كمديرا فنيا للفريق الأول ومعه مصطفى بديوي مدرب عام واحمد عبدالله مدرب ومحمود شفيق مدرب حراس المرمى وـحمد الأشقر مديرا لشئون اللاعبين.

ويلعب بلدية المحلة في المجموعه الثالثه (بحري) ضمن منافسات الدوري الممتاز ب ويأمل مجلس إدارة البلديه في تحقيق حلم الصعود للممتاز ب هذا الموسم.