رياضة | الأهلي يفاجئ علي معلول بسبب إغراءات السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفاجئ علي معلول بسبب إغراءات السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسؤولو النادي الأهلي ترضية التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الكرة بالقلعة الحمراء في الفترة القادمة خاصة بعد تلقي اللاعب أكثر من عرض خليجي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية وقبل انطلاق الموسم الكروي.



ويعتبر التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الكرة بالنادي الأهلي من أهم اللاعبين في مركز ومن ضمن القوام الأساسي الذي ترفض إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب التفريط في خدماته الفنية في الوقت الحالي.



وتلقي التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الكرة بالنادي الأهلي عدة عروض من السعودية في الفترة الماضية، كان أبرزها أهلي جدة السعودي لضم معلول عن طريق البيع النهائي وفقًا لتقارير سعودية مقابل 7 مليون دولار، وهو الأمر الذي رفضه النادي الأهلي سواء مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأحمر أو السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق.



ووضع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الخطيب شرطًا واحدًا من أجل السماح للتونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق بالرحيل في الموسم المقبل، وهو ضرورة الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم والتأهل لكأس العالم للأندية كشرط أساسي لمناقشة أي عرض رسمي خليجي أو أوروبي قبل رحيل التونسي الدولي علي معلول عن الفريق الأحمر في الفترة القادمة.



ويعتزم مسؤولو النادي الأهلي ترضية التونسي علي معلول ماليًا خلال الفترة القادمة من أجل احتواء غضبه بعد رفض أكثر من عرض خليجي، بالإضافة إلى تحفيز من أجل التألق مع الفريق الأحمر خاصة في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي يسعى مسؤلي الأهلي للتتويج بها هذا العام بعد خسارته في أمثر من مناسبة سابقة في عهد مجلس الخطيب.

