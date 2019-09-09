رياضة | الزمالك يتحرك ضد شيكابالا لهجومه على الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحرك ضد شيكابالا لهجومه على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض رئيس نادي الزمالك موقف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق والهجوم على جماهير الأهلي بعد مباراة بيراميدز بالأمس في نهائي كأس مصر.

وحصد الزمالك بطولة الكأس بعد التغلب على بيراميدز أمس الأحد بثلاثية نظيفة في نهائي كأس مصر ولعب شيكابالا دورًا مميزًا في الفوز

شيكابالا والهجوم على جماهير الأهلي

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن مرتضى منصور طلب من الجهاز الإداري الحديث مع اللاعب وعدم تكرار الأمر نهائيًا حتى لا يتسبب في زيادة الاحتقان بين الجماهير والحفاظ على الروح الرياضية.

ويلاقي الزمالك نظيره الأهلي يوم 20 من الشهر الجاري في بطولة السوبر المصري عن الموسم الماضي.

ويسعى مسئولو الزمالك للحفاظ على الروح الرياضية بين جماهير الفريقين والخروج بمباراة القمة إلى بر الأمان، كما حدث من قبل في مباراة الاتحاد السكندري بالدور نصف النهائي لكأس مصر بعدما حاولت بعض الجماهير الهتاف ضد النادي الأهلي لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب رئيس الزمالك.

تصريحات نجوم الزمالك احتفالًا بالفوز على بيراميدز

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وعلى الجانب الآخر، أعرب إمام عاشور لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز بكأس مصر اليوم، مؤكدا أنه البطولة الاغلي في مسيرته التي ستكون مليئة بالبطولات مع الزمالك.

وأضاف عاشور أنه حقق حلم حياته بالانصمام للزمالك وهو الان يواصل تحقيق أحلامه بالتتويج بالبطولات.

كما أشار إمام عاشور إلى أن هدفه ومع زملاؤه التتويج بالكثير من البطولات، وستكون بطولة الكأس انطلاقه للتتويج بالبطولات هذا الموسم.

وتوج الزمالك بكأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة سجلها أوباما “هدف” والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

كما أعرب مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة باللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأمس باستاد الجيش ببرج العرب .

وقال اللاعب في تصريحاته عقب المباراة إنه حقق حلمه بالتتويج بأول لقب له مع الزمالك بعد العودة من الإعارة .

وتابع: "سعيد بالتتويج بالبطولة خاصة وأنها جاءت وسط حضور جماهير الزمالك المخلصة.. التتويج باللقب هو نتاج لمساندة الجميع للفريق سواء مجلس الإدارة أو الجماهير وهو ما تكلل بالفوز باللقب".