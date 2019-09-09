سر ارتداء حبيب نور محمدوف قميص خصمه.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المصارع الروسي، حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة، سر ارتدائه قميص الأمريكي، داستن بوارييه، بعد الفوز عليه في النزال الذي جمعهما، في الإمارات.

حبيب قال في تصريحات له بعد النزال: ارتديت هذا القميص لأني أعلم أنه يقوم بالأعمال الخيرية، وسأبيعه وأرسل كل الأموال إلى داستن بورييه، أنا أريد ذلك، يا ترى لماذا كنا نحترم بعضنا بعضا قبل النزال، مقارنة بمواجهتي الأخيرة؟.

محمدوف أضاف: أنتم تعرفون أن كونور ماكجريجور ثرثار، كان هناك الكثير من الجنون، لكنني أريد أن أنسى كل شيء، لقد أظهرنا الفنون القتالية المختلطة (MMA) على حقيقتها، الشيء الأهم في رياضة (MMA) هو الاحترام.

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وأوضح، أول ما يقوم المدرب بتعليمك إياه والآخرين عندما تأتي إلى صالة الألعاب الرياضية، هو أنه يجب عليك احترام الصالة الرياضية، واحترام الذين يتدربون معك، والمدربين، وعليك تنظيف الصالة الرياضية، والاحترام في كل شيء.

المصارع تابع: إن رياضة الفنون القتالية المختلطة ليست تبادلا للشتائم، وقد أظهرنا ذلك، إنه أمر مهم.

يذكر أن البطل الروسي فاز على الأمريكي في الجولة الثالثة بالإخضاع في النزال الذي جمعهما، ضمن دورة (UFC 242)، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، للمنافسة على لقب بطل العالم للوزن الخفيف.

وحقق حبيب نورمحمدوف صاحب الـ (30 عاما)، بذلك انتصاره الثامن والعشرين، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة.. بينما مني داستن بوارييه (30 عاما) بست هزائم، حتى الآن، مقابل 25 انتصارا، في مسيرته الاحترافية.