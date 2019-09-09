كريستيلنو رونالدو يحقق حلم نجلي نجم «الشياطين الحمر».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، صور تذكارية مع نجلي النجم الصربي نيمانيا ماتيتش، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد انتهاء مباراة منتخبي البرتغالي وصربيا.

نيمانيا ماتيتش، لاعب وسط منتخب صربيا، انتظر مع نجليه خارج غرفة خلع ملابس منتخب البرتغال، لتحقيق حلم طفليه، في التقاط صورة مع النجم كريستيانو رونالدو، وذلك بعد مباراة المنتخبين.

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ماتيتش، ظهر عقب نهاية المباراة بفوز البرتغال (4-2) ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020، وهو يقف خارج غرفة خلع الملابس لمنتخب البرتغال، في انتظار رونالدو، الذي جاء إليه وتبادل معه التحية.. وعلى الفور، قام رونالدو بتحية نجلي ماتيتش، قبل أن يحقق حلمهما بالتقاط صورة تذكارية معهما.

كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال، كان قد رحل عن مانشستر يونايتد في 2009، للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، في نفس العام الذي انتقل فيه ماتيتش للدوري الإنجليزي، وبالتحديد إلى نادي تشيلسي قادما من كوشيتس السلوفاكي، قبل أن ينضم في العام 2017 إلى مانشستر يونايتد الملقب بـ”الشياطين الحمر”.