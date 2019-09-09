أنطوان جريزمان يلوم زوجته بعد إهداره ضربة جزاء.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب وسط مهاجم منتخب فرنسا وفريق برشلونة الإسباني، عن سبب إهداره ركلة جزاء أمام منتخب ألبانيا في المباراة التي انتهت (4-1) لصالح “الديوك”.

المباراة، جمعت المنتخبين ضمن تصفيات أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020”.

جريزمان، قال مازحا، في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: إنه فشل في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف لبلاده، لأن زوجته لم تشاهد المباراة.

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لاعب برشلونة المنتقل حديثا من فريق العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، أهدر ضربة جزاء، عند الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول للمباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم فرنسا 2-0.

شبكة “سكواكا” للإحصائيات، أشارت إلى أن لاعب منتخب “الديوك” أضاع أول ركلة جزاء له بقميص منتخب فرنسا، وذلك بعد 7 محاولات ناجحة.

أنطوان جريزمان كان قد انتقل من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني إلى فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الحالي، مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي مع “الروخي بلانكوس”.