الان تتابع “سمحه” الأول في أشواط البكار الجذاع.. و”سكر” الأول في أشواط القعدان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365 شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، صباح اليوم الإثنين، انطلاق (18) شوطًا ضمن منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية والمخصصة لسن الجذاع (بكار-قعدان) عام أقيمت على مسافة 5 كيلو وتواصلت الأشواط وسط أجواء حماسية منذ لحظات انطلاق أول شوط حتى آخر الأشواط، بإشراف مباشر وتنظيم رائع وجهود كبيرة من قبل الاتحاد السعودي للهجن، وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي: ‏ الشوط 1 “سمحه” المالك: محمد على الجحافي الشوط 2 “سكر” لخالد حمدان البلوي ‏ الشوط 3 “جواهر” لمحمد عبدالله العسكري ‏الشوط 4 “متعب” لسالم عبدالله الهاجري الشوط 5 “إنجاز” لمحمد حمود البلوي ‏الشوط 6 “مرحب” لمحسن عبيد المري الشوط 7 “خيرة” لمفلح حمود البلوي ‏الشوط 8 “موفق” لعبدالله حنس العتيبي Advertisements الشوط 9 “مهمة” لعلى محمد آل عامر ‏الشوط 10 “الفايز” لمشعل حنس الشريف ‏الشوط 11 “منصورة” لمحمد حمد المري ‏الشوط 12 “العزم” لعبدالهادي هضبان المري ‏الشوط 13 “ديرة” لمحمد علي الدرعي ‏الشوط 14 “عقاب” لخالد محمد المري ‏الشوط 15 “الشايبه” لحشر ظفر الهاجري ‏الشوط 16 “راهي” لحمد راشد المري ‏الشوط 17 “الشايبه” لبيشان محمد العجمي ‏الشوط 18 “مياس” لبيشان محمد العجمي

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