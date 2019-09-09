الان تتابع تصفيات كأس أوروبا 2020.. اختباران سهلان لإنجلترا وفرنسا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيعتمد منتخب إنجلترا على قوته الهجومية الضاربة في مواجهة كوسوفو العنيدة التي لم تخسر في آخر 15 مباراة لها، عندما يلتقيان، الثلاثاء، على ملعب سانت ماري في ساوثمبتون في اول لقاء بينهما، في حين من المتوقع الا يواجه المنتخب الفرنسي اي صعوبة في تخطي اندورا المغمورة في التصفيات الأوروبية المؤهلة الى نهائيات عام 2020 من البطولة القارية.

وضرب منتخب “الأسود الثلاثة” بقوة في مبارياته الثلاث الأولى مسجلا 14 هدفا من خلال انتصارات ساحقة على جمهورية التشيك 5-صفر ثم على مونتينيغرو 5-1 فبلغاريا 4-صفر.

وكان نصيب هداف المنتخب وتوتنهام هاري كاين 6 أهداف بينها هاتريك في مرمى بلغاريا رافعا رصيده إلى 25 هدفا في 40 مباراة دولية، ورحيم ستيرلينغ مهاجم مانشستر سيتي 4 اهداف بينها هاتريك في مرمى الجمهورية التشيكية.

وأعرب مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت عن سعادته لامتلاكه هذه القوة الضاربة في خط المقدمة بقوله بعد مباراة بلغاريا “أنا سعيد جدا بالنتيجة وتحديدا من مساهمة خط الهجوم التي كانت رائعة”.

وأشاد ساوثغيت بهداف المنتخب كاين معتبرا اياه قدوة للاعبين الشبان بقوله “لقد توقفنا وتابعنا كيفية تنفيذه لركلات الجزاء خلال الحصة التدريبية لمدة 20 دقيقة تقريبا. يريد ان يمنح نفسه اكبر نسبة من النجاح عندما يقوم بذلك”.

وأضاف “هذا الأمر يمنحنا ثقة عالية عندما تُحتسب لنا ركلة جزاء. انه قدوة لجميع الشبان الذين يتابعونه. يملك عقلية الفوز دائما وهو هداف من طراز عال”.

في المقابل اعتبر كاين بان الألقاب اهم من الانجازات الشخصية له وقال في هذا الصدد “بالطبع امر رائع تسجيل الأهداف والحصول على الجوائز الفردية، لكن الأهم هو قيادة المنتخب الوطني إلى إحراز الألقاب وهذا ما لم ينجح به المنتخب الإنجليزي منذ فترة طويلة”.

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وأحرز منتخب الأسود الثلاثة لقبا كبيرا واحدا عندما استضاف كأس العالم عام 1966 بالفوز على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد.

واوضح: “أدرك تماما بأن جميع زملائي يملكون الرغبة في تحقيق الفوز ببطولة كبرى لكن الجميع تحدث عن هذا الأمر على مدى السنوات العشرين الأخيرة ولم نحقق أي شيء”.

وتابع: “كاين الذي ساهم ببلوغ فريقه نصف نهائي مونديال روسيا قبل الاكتفاء بالمركز الرابع تذوقنا بعض النجاح في مونديال روسيا 2018 لكننا لم نحصل على ما كنا نتمناه لكن يتعين علينا استغلال ذلك حافزا لكأس أوروبا 2020″، علما بأن الدور نصف النهائي والمباراة النهائية مقرران على ملعب ويمبلي في لندن.

وعلى الرغم من حداثة عهد كوسوفو التي انضمت إلى عائلة الاتحاد الأوروبي عام 2015 وإلى الفيفا بعدها بعام واحد، فان المنتخب حقق عروضا لافتة في الأشهر الأخيرة بدليل عدم خسارته أي من مبارياته الـ15 الأخيرة، ويحتل المركز الثاني متخلفا بفارق نقطة واحدة عن إنجلترا علما بأنه لعب مباراة أكثر.

في المقابل، يتوقع أن يجري مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان تغييرات عدة على تشكيلته الأساسية التي خاضت المباراة الأخيرة ضد ألبانيا (4-1) السبت عندما يلتقي أندورا المغمورة ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وكان ديشان واضحا خلال تصريحات أدلى بها لبرنامج “تيلي فوت” على القناة الأولى الفرنسية بقوله “ستكون هناك تغييرات. ارغب في منح الفرصة لاكبر عدد من اللاعبين على مدى المباراتين”.

وتشهد المجموعة منافسة حامية الوطيس إذ تتساوى أرصدة ثلاثة منتخبات في الصدارة وهي فرنسا وتركيا وأيسلندا مع 12 نقطة، فيما تقبع اندورا في قاع الترتيب من دون اي نقطة من خمس مباريات.

وكان المنتخب الفرنسي فاز ذهابا برباعية نظيفة في مارس الماضي وكل الدلائل تشير إلى أنه سيجدد فوزه نظرا للفوارق الفنية بين المنتخبين.

يذكر أن المنتخب الفرنسي بلغ نهائي النسخة الأخيرة التي استضافها وخسر أمام البرتغال صفر-1 بعد التمديد قبل أن يعوض من خلال التتويج بكأس العالم في روسيا 2018.