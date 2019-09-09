شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكر السفير المصري في غينيا الاستوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مسئولو النادي الأهلي على توجيه الشكر للسفير المصري في غينيا الاستوائية، حاتم حسوبة وطاقم السفارة؛ بسبب المجهودات الكبيرة التي بذلوها لتسهيل كافة الأمور الخاصة باستقبال وإقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي تستعد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم السبت المقبل.

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وأكد سمير عدلي المدير الإداري للفريق، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن السفارة المصرية في غينيا الاستوائية قامت بجهود كبيرة لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الأهلي وتذليل كافة العقبات مبكرا؛ وقامت بتوفير المناخ الملائم والداعم للفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لتسهيل مهمة الفريق في مواجهة العودة في مصر.

وأضاف أن السفارة المصرية قامت بإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة وتأمينها وملاعب التدريب وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالرحلة مبكرا على أن يقوم برفقة مدير الكرة بالاطمئنان على كافة الترتيبات فور وصولهم إلى غينيا الاستوائية، وإتمام جميع التفاصيل التي تضمن توفير المناخ المميز للبعثة قبل المباراة.

وتطير بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من صباح بعد غد الأربعاء في رحلة تستغرق ما يقرب من 12 ساعة كاملة على الخطوط الإثيوبية يتخللها ترانزيت في مطار أديس أبابا الاثيوبي؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت.