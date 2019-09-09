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أحمد عفيفي يوجه رسالة لإدارة بيراميدز عقب الخسارة في نهائي الكأس

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي السابق لنادي بيراميدز، رسالة إلى إدارة النادي بعد الخسارة في المباراة النهائية لكأس مصر أمام الزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس، على استاد الجيش ببرج العرب، وانتهى بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة والتتويج باللقب الـ27 في تاريخه.

وكتب «عفيفي» على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هاردلك لكل الأخوة والزملاء في بيراميدز.. موسم جيد انتهى بالتأهل للبطولات الأفريقية (وهو الهدف الرئيسي من الموسم) والاقتراب جدًا من حسم أول لقب.. أتمنى للنادي موسم قادم أفضل إن شاء الله تتحقق فيه كل أهداف الإدارة».

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