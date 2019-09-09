شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يتحدث عن انضمام كوتينيو للبايرن وعدم عودته إلى ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن عودة البرازيلي فيليب كوتينيو إلى صفوف الريدز، كانت مستحيلة هذا الصيف.

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وانضم كوتينيو إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، لمدة موسم على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني، مع خيار الشراء في نهاية الموسم مقابل 120 مليون يورو.

وأضاف كلوب في تصريحاته لصحيفة بيلد الألمانية: «فيليب كوتينيو لاعب من طراز عالمي، وهو صفقة جيدة لبايرن ميونخ والدوري الألماني بشكل عام».

وتابع المدرب الألماني: «لم يكن لدينا ما يكفي من المال لشراء فيليب كوتينيو من برشلونة، أخبرت اللاعب بأن بايرن ميونخ سيناسبه كثيرًا، عودته للريدز كانت مستحيلة».